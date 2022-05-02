ВР поддержала запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним

11:29 02 декабря Киев, Украина

Во время заседания парламента, 2 декабря, 309 народных депутатов поддержали законопроект , запрещающий продажу электронных сигарет гражданам не достигшим совершеннолетия.

При этом предусмотрен переходный период.



Документом предлагается с 1 января 2021 ввести административную ответственность за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, используемых в электронных сигаретах, усилить ответственность за продажу подакцизных товаров, путем увеличения штрафа от 400 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 грн - 23800 грн ).



Также предполагается, что на время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, курение табачных изделий, употребление электронных сигарет.