ВР досрочно прекратила полномочия двух нардепов

08:07 31 Март Киев, Украина

На внеочередном заседании нардепы проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Александра Скичко и Игоря Колыхаева.





Проект Постановления №5012 “О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Александра Скичко” поддержали 244 народных депутата. Таким образом, фракция “Слуга народа” теперь официально насчитывает 244 нардепа. Прекращение полномочий нардепа Александра Скичко связано с его назначением на должность главы Черкасской ОГА. В Раду он был избран по 197 округу (Черкасская обл.).



Проект Постановления №4447 “О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Игоря Колыхаева” поддержали 252 народных депутата. Теперь в группе “Партия “За майбутне” официально 22 депутата. Полномочия нардепа Игоря Колыхаева прекращены в связи с избранием на должность Херсонского городского головы. В Раду он был избран по 184 округу (Херсонская обл.).

Стоит отметить, что тем самым освобождается два одномандатных округа: №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области. Дата выборов по этим округам будет объявлена позже.