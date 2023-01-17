Впервые в Украине приватизировали морской порт

18:15 17 января Киев, Украина

На Одесчине морской торговый порт Усть-Дунайск продали на аукционе за 201 млн гривен. Это первый случай приватизации морского порта в Украине, сообщил Фонд государственного имущества во вторник, 17 января.

"Стоимость Усть-Дунайска выросла более чем в три раза с 60 млн гривен стартовой цены до 201 млн победной. За право приватизации порта в торгах соперничали восемь участников", – говорится в сообщении.

Глава Фонда госимущества Рустем Умеров заявил, что об Усть-Дунайске почти все забыли, но он одним из первых возобновил работу после начала полномасштабной войны с россией.



Указано, что с 1 апреля порт возобновил работу и с тех пор перевалил на экспорт 153 тыс. тонн зерна и 58,3 тыс. тонн импортных потребительских товаров при проектной способности в 4,1 млн тонн. Фактически сегодня порт работает всего на 5% своих мощностей. Он нуждается в частных инвестициях.



Теперь у победителя есть 20 рабочих дней на уплату стоимости лота после дня завершения аукциона. Только после поступления средств в бюджет подписывается договор купли-продажи.