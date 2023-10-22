Впервые в истории появится доктрина НАТО борьбы с БПЛА

08:10 22 октября Киев, Украина

Изменения, которые очень быстро происходят в современном мире, касаются также и методов ведения войны. "Война машин" из фантастики становится реальностью. Это в свою очередь требует изменения военной методики, применения новых систем обучения военному делу.

Как сообщает Defense News, в планах НАТО принять до конца этого года доктрину борьбы с дронами. Документ, который должен предоставлять членам Альянса советы по многоуровневой защите против различных типов беспилотных летательных аппаратов, станет первым в истории.

Отмечается, что в доктрине также будет определен ряд факторов организации общей подготовки операторов антидроновых систем.

Старший советник отдела новых вызовов безопасности НАТО Клаудио Палестини подчеркнул, что такая "антидроновая" доктрина уже в разработке. По его словам, задача по разработке доктрины была предоставлена в начале текущего года.

Основной доктрины станет выпущенный в 2019 году справочник, "в котором большое внимание уделялось изложению руководящих принципов эффективного противодействия дронам". Но если в справочнике, который был "предварительным документом", было около 600 страниц, то доктрина будет изложена на 70-80 страницах.

Пока неясно, какие принципы будут изложены в документе. Однако известно, что доктрина будет содержать определенные рекомендации по вводу в эксплуатацию системы (Counter Unmanned Aerial Systems), интеграции многодоменных и многоуровневых решений и общие стандарты обучения операторов БПЛА.

Документ должны отправить на ратификацию комитета НАТО по разработке военных оперативных стандартов уже в ближайшие недели. А согласовать доктрину должны до конца текущего года. Воплощать первый в истории документ такого рода будут путем закупки тех или иных систем, боеприпасов и т.п.

В то же время Клаудио Палестини признал, что потребность в такой доктрине появилась с учетом выводов из войны в Украине, где как украинские военные, так и оккупационная армия рф активно применяют на поле боя беспилотники разных типов.

Ранее сообщалось, что в Госпогранслужбе Украины создали группы "охотников за дронами".