Впервые Украина и Пакистан проведут заседание совместной экономической комиссии

18:32 10 августа Киев, Украина

Главы МИД Украины и Пакистана договорились о проведении совместной украинско-пакистанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая была основана в 2012 году, но с тех пор ни разу не проводилась.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа по результатам телефонного разговора министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Исламской Республики Пакистан Махдума Шаха Махмуда Куреши.

"Главы украинской и пакистанской дипломатии договорились провести вскоре первые после пяти лет перерыва политические консультации внешнеполитических ведомств и первое в истории заседание Совместной украинско-пакистанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба с удовольствием отметил, что во время прошлогоднего продовольственного кризиса в Пакистане именно украинские трейдеры экспортировали критически необходимый объем зерна, который компенсировал две трети дефицита.