Впервые Украина и Пакистан проведут заседание совместной экономической комиссии

Главы МИД Украины и Пакистана договорились о проведении совместной украинско-пакистанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая была основана в 2012 году, но с тех пор ни разу не проводилась.
Об этом сообщает пресс-служба МИДа по результатам телефонного разговора министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Исламской Республики Пакистан Махдума Шаха Махмуда Куреши.
Отмечается, что Кулеба с удовольствием отметил, что во время прошлогоднего продовольственного кризиса в Пакистане именно украинские трейдеры экспортировали критически необходимый объем зерна, который компенсировал две трети дефицита.
Министр отметил, что Украина готова увеличить объемы экспорта, в частности совместно с Пакистаном развивать торговлю с другими странами региона.
Министры выразили общее стремление существенно увеличить количество пакистанских студентов, приезжающих на учебу в Украину.
Стороны также обменялись приглашениями осуществить визиты.
Как сообщили в МИД, двусторонний товарооборот между Украиной и Пакистаном демонстрирует положительную динамику, в частности в 2020 году он увеличился на 288% по сравнению с 2019 годом, а за первое полугодие 2021 - на 58% к аналогичному периоду 2020 года.
Совместная украинско-пакистанская комиссия по вопросам экономического сотрудничества была основана 2012 году, но с тех пор не провела ни одного заседания.
Политические консультации между министерствами иностранных дел Украины и Пакистана в последний раз проводились в 2016 году.
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