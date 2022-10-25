Впервые с начала вторжения рф в Украину прибыл президент Германии

10:06 25 октября Киев, Украина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября прибыл в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом сообщила представитель президента.

"Наша солидарность незыблема, и такой она останется", — сказал Штайнмайер немецким журналистам.

Как сообщает Welt, Штайнмайер прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он прибыл в Киев впервые с начала войны 24 февраля. Издание пишет, что визит президента ФРГ состоялся с третьей попытки.



Отмечается, что Штайнмайер хочет своими глазами увидеть разрушения, вызванные российскими атаками.



По данным Офиса федерального президента, Штайнмайер и Зеленский хотят обратиться с общим призывом к немецким городам и муниципалитетам вступить в новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами в краткосрочной перспективе и помочь украинцам пережить зиму. Из-за ударов рф по энергетической инфраструктуре это стало большой проблемой.



Ранее Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по соображениям безопасности отменил свой визит в Киев , запланированный на четверг 20 октября.