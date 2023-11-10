Впервые рф заняла место не судьи, а подсудимого в Международном суде ООН

08:37 10 ноября Киев, Украина

Похоже, что россии пора привыкать к скамье подсудимого, а не к мантии судьи. Хотя в судебной системе часто случаются казусы, но занимать место и судьи, и подсудимого не позволено никому. Такая ситуация возникла в Международном суде ООН впервые в истории. Впервые россию не избрали в состав судей Гаагского суда. Об этом в четверг, 9 ноября, заявил президент Владимир Зеленский в (Twitter) Х.

"Впервые в истории ООН ее государства-члены отказали россии в праве совершать правосудие от их имени в Международном суде ООН. Мир видит, кто разрушает международное право вместо того, чтобы его защищать", - написал президент.

Зеленский приветствовал представителей Австралии, Мексики, Румынии, Южной Африки и США с победой в голосовании за Международный суд ООН как в СБ ООН, так и в ГА ООН.

Известно, что сегодня ООН выбирала представителей в состав Международного суда ООН. Представитель россии Кирилл Геворгян проиграл представителю Румынии - бывшему министру иностранных дел Богдану Ауреску. Они номинировались в состав суда от Восточной Европы.

Отметим, Международный суд ООН состоит из 15 судей, причем каждые три года избираются пять новых судей. Каждый судья представляет определенную региональную группу стран и должен заручиться поддержкой членов Совбеза и Генассамблеи ООН.

Товарооборот Германии с Украиной впервые стал больше, чем с россией. С 2022 года Германия в ответ на российскую агрессию против Украины начала сворачивать торговлю с россией, в частности отказавшись от нефти и газа.

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