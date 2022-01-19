Возрождение «холодной войны»: Ходорковский представил ЕП доклад о вмешательстве России в дела ЕС

В Европарламенте (ЕП) заслушали доклад оппозиционера, бывшего узника Кремля Михаила Ходорковского о вмешательстве Российской Федерации в экономические и политические дела стран Евросоюза.
Представление документа состоялось в понедельник, 10 мая, на заседании специального Комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы в ЕС, в котором приняли участие представители Комитета по иностранным делам и других ключевых структур Европарламента.
Ходорковский подчеркнул, что действия Кремля на территории Европейского Союза являются недружественными и напоминают возрождение «холодной войны». Он привел факты откровенно враждебного поведения России, среди которых доказанная причастность российских спецслужб к отравлению Александра Литвиненко в 2006 году, убийство в Вене чеченского деятеля Умара Исраилова в 2009 году, загадочная гибель в Лондоне в 2011 году информатора по делу Магницкого юриста Александра Перепеличного, в желудке которого обнаружили ядовитые вещества, в 2018 году - покушение на Сергея Скрипаля, в результате которого от боевого яда погибла случайная гражданка Великобритании, в 2019 году в Берлине был застрелен чеченский оппозиционер Зелимхан Хангошвили.
Кроме того, по его словам, доказано, что кремлевская администрация прямо вмешивалась во внутреннюю политику западных стран. В этом контексте он напомнил о задокументированных свидетельствах относительно вмешательства России в выборы в США в 2016 году, о попытках российского руководства влиять на внутреннюю политику во Франции и в других странах.
Российский оппозиционер привел данные, согласно которым только в Германии, одной из наиболее пораженных вмешательством Кремля европейских стран, работают не менее 200 агентов российских спецслужб, и эта информация известна немецким правоохранительным органам. Он привел примеры коррупционных связей с участием физических лиц и компаний в Германии, Австрии, Франции и в других странах Евросоюза.
Как отметил Ходорковский, он готов предоставить данные, подтверждающие эту информацию, для правоохранительных органов ЕС, но не намерен предоставлять их представителям российской власти.
Как сообщалось, в настоящее время Евросоюз рассматривает пути реагирования на недружественное поведение России и намерен провести стратегический анализ двусторонних отношений между ЕС и РФ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии