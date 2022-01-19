Возрождение «холодной войны»: Ходорковский представил ЕП доклад о вмешательстве России в дела ЕС

17:41 10 Май Киев, Украина

Европарламенте (ЕП) заслушали доклад оппозиционера, бывшего узника Кремля Михаила Ходорковского о вмешательстве Российской Федерации в экономические и политические дела стран Евросоюза.

Представление документа состоялось в понедельник, 10 мая, на заседании специального Комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы в ЕС, в котором приняли участие представители Комитета по иностранным делам и других ключевых структур Европарламента.

«Следует учитывать, что представленный проект «Досье» является журналистским проектом, он получает данные от добровольцев и проверяет эти данные по мере сил. Часть этой информации не может быть подтверждена информаторами в суде из-за опасений за свою жизнь и за жизнь семей. Поэтому эти материалы предназначены исключительно для информирования комитета и, по нашему убеждению, являются в целом верными. Они не предназначены для обнародования без дополнительной проверки», - заметил российский оппозиционер.

Ходорковский подчеркнул, что действия Кремля на территории Европейского Союза являются недружественными и напоминают возрождение «холодной войны». Он привел факты откровенно враждебного поведения России, среди которых доказанная причастность российских спецслужб к отравлению Александра Литвиненко в 2006 году, убийство в Вене чеченского деятеля Умара Исраилова в 2009 году, загадочная гибель в Лондоне в 2011 году информатора по делу Магницкого юриста Александра Перепеличного, в желудке которого обнаружили ядовитые вещества, в 2018 году - покушение на Сергея Скрипаля, в результате которого от боевого яда погибла случайная гражданка Великобритании, в 2019 году в Берлине был застрелен чеченский оппозиционер Зелимхан Хангошвили.

«Существуют серьезные основания для того, чтобы предполагать, что Кремль, кроме убийства политических оппонентов, прибегает к откровенным диверсиям на территории Евросоюза. Я говорю о взрыве на арсенале боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате чего погибли двое чешских граждан. Кремль непосредственно участвует в вооруженном конфликте на Донбассе в Украине и несет ответственность за первую со времен Второй мировой войны аннексию части территории европейского государства, - я говорю о Крыме», - сказал Ходорковский.

Кроме того, по его словам, доказано, что кремлевская администрация прямо вмешивалась во внутреннюю политику западных стран. В этом контексте он напомнил о задокументированных свидетельствах относительно вмешательства России в выборы в США в 2016 году, о попытках российского руководства влиять на внутреннюю политику во Франции и в других странах.



Российский оппозиционер привел данные, согласно которым только в Германии, одной из наиболее пораженных вмешательством Кремля европейских стран, работают не менее 200 агентов российских спецслужб, и эта информация известна немецким правоохранительным органам. Он привел примеры коррупционных связей с участием физических лиц и компаний в Германии, Австрии, Франции и в других странах Евросоюза.



Как отметил Ходорковский, он готов предоставить данные, подтверждающие эту информацию, для правоохранительных органов ЕС, но не намерен предоставлять их представителям российской власти.



Как сообщалось, в настоящее время Евросоюз рассматривает пути реагирования на недружественное поведение России и намерен провести стратегический анализ двусторонних отношений между ЕС и РФ.