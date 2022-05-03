Возраст - не помеха. Теперь на госслужбе можно оставаться после 65 лет

15:05 03 декабря Киев, Украина

В первом чтении ВРУ приняла поправки к закону "О государственной службе". Согласно принятым изменениям, в случае необходимости, государственный служащий может оставаться на занимаемой им должности после того, как ему исполнилось 65 лет.



Целью законопроекта является обеспечение эффективного функционирования государственных органов Украины и внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства стран членов Европейского Союза и Конституции Украины.



Кроме того, отмечается, что в исключительных случаях, возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65 - летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа.