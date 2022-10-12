Возле переправы через Керченский пролив образовалась очередь из более 800 грузовиков

Во временно оккупированном Крыму у переправы через Керченский пролив образовалась очередь из более 800 грузовиков.
Об этом сообщает Телеграмм-канал.
Отмечается, что самопровозглашенные крымские власти временно запретили перемещение из-за паромной переправы таких грузов, как металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках, томатная паста в бочках.
Эти грузы из рф в Крым и обратно требуют перевозить через вновь оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой областей.
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