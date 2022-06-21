Возле Крыма сформирован эшелон с вражескими военными катерами

13:29 21 июня Киев, Украина

На железнодорожной станции Джанкой на территории временно оккупированного Крыма сформирован эшелон с военными буксирно-моторными катерами.

Об этом 21 июня сообщили в Telegram-канале СтратКом ВСУ.



В частности, на железнодорожных платформах замечены два катера БМК-15, два БМК-130, а также один катер БМК-Т. Также в Джанкой прибыл железнодорожный эшелон с 50 цистернами ГСМ.

"Очевидно, что катера будут отправлены на материковую Украину для применения в форсировании водных помех", - говорится в сообщении.



БМК - буксирно-моторный катер. Он предназначен для буксировки паромов при устройстве мостовых и паромных переправ, переноски моста, заброса якорей, для разведки реки и выполнения различных задач при оборудовании и содержании переправ.