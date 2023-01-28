Воздушные силы ВСУ ожидают от партнеров два батальона истребителей

Украина ожидает получить от западных партнеров 24 современных истребителя в рамках первого подобного пакета помощи. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает испанское издание El Pais в субботу, 28 января.
По его словам, речь идет о двух батальонах истребителей, в каждом из которых будет по 12 самолетов.
При этом приоритетом для Украины являются американские истребители F-16. Но также рассматриваются как варианты французские самолеты Rafale и шведские Gripen.
Юрий Игнат отметил, что кроме сложных политических дискуссий и решений по передаче самолетов, Украина не сможет сразу рассчитывать на получение истребителей – нужно не менее полугода на обучение пилотов и команд наземного обслуживания.
Ранее в Офисе президента заявили, что разблокирован вопрос предоставления Украине F-16. При этом данный вопрос имеет три составляющих.
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