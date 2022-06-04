Украинские штурмовики и бомбардировщики, которые россия «давно уничтожила», продолжают наносить удары по колоннам рашистов, скоплению техники, личного состава и логистическим центрам.
По данным Оперативного командования Юг, воздушные силы ВСУ атаковали российские войска в Херсонской области.
Так, двумя Су-25 нанесен удар по скоплению противника под Ивановкой. Еще два удара нанесено по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.
Сообщается, что ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач на юге страны уничтожены 19 солдат армии РФ, гаубица Мста-Б, три самоходных орудия Гиацинт-С и склад боеприпасов.
За 100 дней войны украинская боевая авиация осуществила более 1000 налетов на войска российских оккупантов, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что накануне ударной авиацией ВСУ уничтожено более 20 единиц боевой бронетехники, уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника.
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