10:37 04 июня Киев, Украина

Украинские штурмовики и бомбардировщики, которые россия «давно уничтожила», продолжают наносить удары по колоннам рашистов, скоплению техники, личного состава и логистическим центрам.

По данным Оперативного командования Юг, воздушные силы ВСУ атаковали российские войска в Херсонской области.

Так, двумя Су-25 нанесен удар по скоплению противника под Ивановкой. Еще два удара нанесено по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.

Сообщается, что ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач на юге страны уничтожены 19 солдат армии РФ, гаубица Мста-Б, три самоходных орудия Гиацинт-С и склад боеприпасов.

За 100 дней войны украинская боевая авиация осуществила более 1000 налетов на войска российских оккупантов, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"С 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил ВС Украины Су-25 и Су-24м совершили более тысячи авианалетов по колоннам рашистов, скоплению техники и личного состава и логистическим центрам. Уничтожены сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила и другие важные объекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне ударной авиацией ВСУ уничтожено более 20 единиц боевой бронетехники, уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника.