Воздушные силы успешно сбили четыре из шести ракет оккупантов

Воздушные силы Украины уничтожили четыре из шести ракет, которые россия запустила по Украине ночью 28 августа.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, две крылатые ракеты "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 были сбиты украинскими истребителями и зенитно-ракетными комплексами.
Оккупанты выпустили шесть ракет морского и воздушного базирования. Четыре крылатые ракеты "Калибр" россияне выпустили с фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.
Две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
Воздушные силы отметили, что есть попадание в гражданский промышленный объект на Полтавщине.
Также сообщается, что авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла более 10 авиаударов по оккупантам.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, две крылатые ракеты "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 были сбиты украинскими истребителями и зенитно-ракетными комплексами.
Оккупанты выпустили шесть ракет морского и воздушного базирования. Четыре крылатые ракеты "Калибр" россияне выпустили с фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.
Две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
Воздушные силы отметили, что есть попадание в гражданский промышленный объект на Полтавщине.
Также сообщается, что авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла более 10 авиаударов по оккупантам.
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