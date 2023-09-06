Воздушные силы успешно сбили четыре из шести ракет оккупантов

10:12 28 августа Киев, Украина

Воздушные силы Украины уничтожили четыре из шести ракет, которые россия запустила по Украине ночью 28 августа.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, две крылатые ракеты "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 были сбиты украинскими истребителями и зенитно-ракетными комплексами.

Оккупанты выпустили шесть ракет морского и воздушного базирования. Четыре крылатые ракеты "Калибр" россияне выпустили с фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.

Две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Воздушные силы отметили, что есть попадание в гражданский промышленный объект на Полтавщине.

Также сообщается, что авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла более 10 авиаударов по оккупантам.