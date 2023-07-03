Воздушные силы успешно ликвидировали 13 вражеских "Шахедов"

11:08 03 июля Киев, Украина

Сегодня ночью, 3 июля, украинские защитники успешно справились с уничтожением 13 вражеских беспилотных летательных аппаратов "Шахед" из 17 запущенных.



Информацию об этом сообщили представители Воздушных Сил.



Оккупационные российские войска совершили очередную атаку с помощью иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.



Всего было зафиксировано 17 запусков "Шахедов".



Противовоздушная оборона активно действовала в южных, восточных и центральных областях.



Результатом успешной работы Воздушных Сил в сотрудничестве с другими компонентами украинской обороны было уничтожение 13 ударных беспилотников "Shahed-136/131". Остальные не достигли своих целей. Предварительно сообщается о минимальных потерях со стороны украинских сил.



За последние сутки и текущие часы воздушная авиация Воздушных Сил выполнила множество вылетов, в том числе 15 на поражение вражеских объектов, техники, логистической инфраструктуры и военных сил противника.