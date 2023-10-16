Воздушные силы уничтожили две ракеты Х-59 и 11 ударных дронов Shahed

09:43 16 октября Киев, Украина

В ночь на 16 октября армия рф атаковала Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные дроны.

Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 беспилотников "Shahed-136/131".