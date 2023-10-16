Воздушные силы уничтожили две ракеты Х-59 и 11 ударных дронов Shahed
09:43 16 октября Киев, Украина
В ночь на 16 октября армия рф атаковала Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные дроны.
Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 беспилотников "Shahed-136/131".
"Всего было зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, "шахеды" противник направил в разных направлениях, в частности, на мероприятие", —
говорится в сообщении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии