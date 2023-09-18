Воздушные силы уничтожили 18 "Шахедов" и 17 крылатых ракет

09:48 18 сентября Киев, Украина

Ночью 18 сентября силы ПВО уничтожили 18 "Шахедов" из 24 и 17 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, которыми россия атаковала Украину.

Об этом утром сообщили в воздушных силах.



По данным Воздушных Сил, "Шахеды" летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск - рф и мыс Чауда - ВОТ Крым). Всего было зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей.



18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования.

Пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС российские оккупанты совершили из Волгоградской области. Было привлечено восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.



Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.