Воздушные силы Украины уничтожили 32 из 35 ударных дронов

10:08 20 июня Киев, Украина

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины успешно уничтожили 32 из 35 ударных дронов "Шахед", которые были запущены российскими силами против Украины в ночь на 20 июня.



Об этом информировали Воздушные силы в своем канале в Telegram.

"Ночью 20 июня противник атаковал иранскими управляемыми боеприпасами "Shahed-136/131" военные и инфраструктурные объекты Украины. Всего оккупанты использовали 35 ударных дронов, но благодаря эффективной противовоздушной обороне нам удалось уничтожить 32 из них", - говорится в сообщении.





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Общее количество уничтоженных дронов "Шахед" составило 30 благодаря действиям Воздушных сил, а еще два были обезврежены силами Сухопутных войск.



Кроме того, российские оккупанты осуществили ночную ракетную атаку на Запорожье с помощью баллистических ракет "Искандер-М"/С-300. По информации Воздушных сил, российские силы запускали дроны "Шахед" с северного и южного направлений - из Брянской области и восточного побережья Азовского моря.Основные цели оккупантов нацеливались на Киевскую область, где было сбито более 20 ударных беспилотников.Общее количество уничтоженных дронов "Шахед" составило 30 благодаря действиям Воздушных сил, а еще два были обезврежены силами Сухопутных войск.Кроме того, российские оккупанты осуществили ночную ракетную атаку на Запорожье с помощью баллистических ракет "Искандер-М"/С-300.