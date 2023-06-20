Воздушные силы Украины уничтожили 32 из 35 ударных дронов

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины успешно уничтожили 32 из 35 ударных дронов "Шахед", которые были запущены российскими силами против Украины в ночь на 20 июня.
Об этом информировали Воздушные силы в своем канале в Telegram.
Об этом информировали Воздушные силы в своем канале в Telegram.
По информации Воздушных сил, российские силы запускали дроны "Шахед" с северного и южного направлений - из Брянской области и восточного побережья Азовского моря.
Основные цели оккупантов нацеливались на Киевскую область, где было сбито более 20 ударных беспилотников.
Общее количество уничтоженных дронов "Шахед" составило 30 благодаря действиям Воздушных сил, а еще два были обезврежены силами Сухопутных войск.
Кроме того, российские оккупанты осуществили ночную ракетную атаку на Запорожье с помощью баллистических ракет "Искандер-М"/С-300.
Основные цели оккупантов нацеливались на Киевскую область, где было сбито более 20 ударных беспилотников.
Общее количество уничтоженных дронов "Шахед" составило 30 благодаря действиям Воздушных сил, а еще два были обезврежены силами Сухопутных войск.
Кроме того, российские оккупанты осуществили ночную ракетную атаку на Запорожье с помощью баллистических ракет "Искандер-М"/С-300.
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