Воздушные силы Украины уничтожили 17 беспилотников "Shahed"

09:58 15 сентября Киев, Украина

Ночью Воздушные силы уничтожили все 17 вражеских беспилотников "Shahed", которые атаковали территорию Хмельницкой области. Об этом было объявлено официальным представителем Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.



/>Атака врага произошла ночью и была выполнена с использованием беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131", которые взлетели с территории на юго-восточном направлении, из района Приморско-Ахтарск в российской федерации.



Всего было зафиксировано 17 запусков ударных беспилотников, которые двигались по различным маршрутам в направлении Хмельницкой области. Однако все 17 беспилотников "Шахед" были успешно уничтожены противовоздушной обороной по маршруту их движения.



Воздушные силы сообщили, что в ходе операции была задействована истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и другие элементы Сил обороны Украины.