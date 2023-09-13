Воздушные силы Украины сбили 32 дрона-камикадзе "Шахед" за ночь

Ночью 13 сентября 2023 года Воздушные силы Украины успешно сбили 32 дрона-камикадзе типа "Шахед" из 44, выпущенных рашистами.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины утром 13 сентября.
Атака произошла в Одесской и Сумской областях, оккупанты направили несколько групп ударных беспилотников типа "Shahed-136/131" с трех разных направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда и Курск.
Всего было зафиксировано 44 пуска "шахедов".
В результате успешных действий Воздушных сил Украины было уничтожено 32 вражеских ударных дрона. Основным направлением атаки были южные районы Одесской области, а также портовая инфраструктура региона.
Для успешной обороны привлекались истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины утром 13 сентября.
Атака произошла в Одесской и Сумской областях, оккупанты направили несколько групп ударных беспилотников типа "Shahed-136/131" с трех разных направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда и Курск.
Всего было зафиксировано 44 пуска "шахедов".
В результате успешных действий Воздушных сил Украины было уничтожено 32 вражеских ударных дрона. Основным направлением атаки были южные районы Одесской области, а также портовая инфраструктура региона.
Для успешной обороны привлекались истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.
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