Воздушные силы Украины сбили 32 дрона-камикадзе "Шахед" за ночь

10:45 13 сентября Киев, Украина

Ночью 13 сентября 2023 года Воздушные силы Украины успешно сбили 32 дрона-камикадзе типа "Шахед" из 44, выпущенных рашистами.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины утром 13 сентября.

Атака произошла в Одесской и Сумской областях, оккупанты направили несколько групп ударных беспилотников типа "Shahed-136/131" с трех разных направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда и Курск.

Всего было зафиксировано 44 пуска "шахедов".

В результате успешных действий Воздушных сил Украины было уничтожено 32 вражеских ударных дрона. Основным направлением атаки были южные районы Одесской области, а также портовая инфраструктура региона.

Для успешной обороны привлекались истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.