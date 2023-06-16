Воздушные силы объяснили, зачем сбивают ракеты "пустышки"

"Если это, как ее называют, "пустышка" - в любом случае она летит в какую-то цель. И даже сама болванка - в ней есть ракетное топливо и весит она немало - тоже может устроить достаточно серьезные разрушения. Поэтому уничтожать надо все, и рисковать никто не будет. Пустая, с боевой частью или без боевой - здесь без вариантов, ее нужно также уничтожать", - подчеркнул военный.