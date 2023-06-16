Воздушные силы объяснили, зачем сбивают ракеты "пустышки"

Украинская противовоздушная оборона уничтожает российские стратегические ракеты Х-55 даже если они лишены боевого заряда, поскольку на радаре их невозможно отличить от ракет, оснащенных боевой частью. К тому же удар "пустышек" все равно способен нанести вред.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, россия применяет Х-55 для того, чтобы рассредоточить внимание украинского ПВО и заставить военных тратить как можно больше снарядов и ракет.
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