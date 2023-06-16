Воздушные силы объяснили, зачем сбивают ракеты "пустышки"

10:47 12 июня Киев, Украина

Украинская противовоздушная оборона уничтожает российские стратегические ракеты Х-55 даже если они лишены боевого заряда, поскольку на радаре их невозможно отличить от ракет, оснащенных боевой частью. К тому же удар "пустышек" все равно способен нанести вред.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Если это, как ее называют, "пустышка" - в любом случае она летит в какую-то цель. И даже сама болванка - в ней есть ракетное топливо и весит она немало - тоже может устроить достаточно серьезные разрушения. Поэтому уничтожать надо все, и рисковать никто не будет. Пустая, с боевой частью или без боевой - здесь без вариантов, ее нужно также уничтожать", - подчеркнул военный.
По его словам, россия применяет Х-55 для того, чтобы рассредоточить внимание украинского ПВО и заставить военных тратить как можно больше снарядов и ракет.