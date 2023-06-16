Воздушные силы о ночной атаке на Украину: выпущено 16 ракет и 20 "шахедов"

В ночь с 22 на 23 мая произошла серия атак со стороны российских оккупантов на военные и инфраструктурные объекты города Днепр. Всего было выпущено 16 ракет различного типа и 20 беспилотных аппаратов "Шахед".
Однако все атаки были успешно отражены Воздушными силами Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В рамках противодействия ночной атаке 22 мая воздушные командования "Восток" и "Юг" применили силы и средства противовоздушной обороны, благодаря чему были уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Shahed".
В общей сложности российские оккупанты выпустили на Украину 16 ракет различных типов и 20 ударных дронов "Shahed-136/131".
Среди них были:
Однако все атаки были успешно отражены Воздушными силами Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В рамках противодействия ночной атаке 22 мая воздушные командования "Восток" и "Юг" применили силы и средства противовоздушной обороны, благодаря чему были уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Shahed".
В общей сложности российские оккупанты выпустили на Украину 16 ракет различных типов и 20 ударных дронов "Shahed-136/131".
Среди них были:
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;
- 5 крылатых ракет Х-22, запущенных с дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с разных направлений Азовского моря и Курской области;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М", запущенные из оккупированного Крыма;
- 5 зенитных управляемых ракет С-300, выпущенных с оккупированной территории Запорожской области;
- 20 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с южных и северных направлений.
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