Воздушные силы ночью уничтожили 27 "Шахедов" из 30

В ночь на 19 сентября войско рф применило ударные БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету Искандер-М. Силы ПВО уничтожили 27 "Shahed-136/131" из 30, а также разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
Об этом утром сообщили в воздушных силах.
Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую российские военные выпустили с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую российские военные выпустили с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
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