Воздушные силы ночью уничтожили 27 "Шахедов" из 30

09:28 19 сентября Киев, Украина

В ночь на 19 сентября войско рф применило ударные БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету Искандер -М. Силы ПВО уничтожили 27 "Shahed-136/131" из 30, а также разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом утром сообщили в воздушных силах.



Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую российские военные выпустили с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.