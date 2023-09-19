Воздушные силы ночью уничтожили 27 "Шахедов" из 30

09:28 19 сентября Киев, Украина

В ночь на 19 сентября войско рф применило ударные БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету Искандер-М. Силы ПВО уничтожили 27 "Shahed-136/131" из 30, а также разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
 
Об этом утром сообщили в воздушных силах.

Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую российские военные выпустили с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
"В результате боевой работы 27 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
 