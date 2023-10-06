Воздушные силы: ночью ПВО уничтожило 25 "шахедов" из 33

В ночь на 6 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 25 " шахедов " из 33, которыми россияне атаковали Украину.
Об этом утром сообщили в воздушных силах.
Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 25 "Shahed-131/136", в частности в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.
К отражению воздушной атаки привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронную борьбу.
К отражению воздушной атаки привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронную борьбу.
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