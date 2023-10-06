Воздушные силы: ночью ПВО уничтожило 25 "шахедов" из 33

09:07 06 октября Киев, Украина

В ночь на 6 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 25 " шахедов " из 33, которыми россияне атаковали Украину.

Об этом утром сообщили в воздушных силах.

"Как и за прошедшие сутки, в ночь на 6 октября 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали с мыса Чауда (ТОТ Крым) ударными БпЛА типа "Shahed". Зафиксированы пуски 33 "шахедов", следовавших несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей", - говорится в сообщении.

Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 25 "Shahed-131/136", в частности в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.



К отражению воздушной атаки привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронную борьбу.