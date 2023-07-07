Воздушные силы этой ночью уничтожили 12 из 18 вражеских дронов

10:44 07 июля Киев, Украина

В ночь на 7 июля оккупанты осуществили новую атаку на Украину с использованием иранских ударных беспилотных аппаратов Shahed-136/131.

По информации, полученной от командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, противовоздушная оборона сумела уничтожить 12 из 18 запущенных беспилотников.

Отмечается, что беспилотные аппараты были запущены врагом из Приморско-Ахтарска, расположенного в Краснодарском крае россии. Противовоздушная оборона активно действовала в южных и восточных регионах Украины.
 
"В ходе проведенных боевых операций, включающих применение зенитных ракетных войск, истребительной авиации и мобильных огневых групп Воздушных сил, было уничтожено 12 ударных беспилотных аппаратов Shahed-136/131", - отметили военные.