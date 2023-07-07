Воздушные силы этой ночью уничтожили 12 из 18 вражеских дронов

В ночь на 7 июля оккупанты осуществили новую атаку на Украину с использованием иранских ударных беспилотных аппаратов Shahed-136/131.
По информации, полученной от командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, противовоздушная оборона сумела уничтожить 12 из 18 запущенных беспилотников.
Отмечается, что беспилотные аппараты были запущены врагом из Приморско-Ахтарска, расположенного в Краснодарском крае россии. Противовоздушная оборона активно действовала в южных и восточных регионах Украины.
По информации, полученной от командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, противовоздушная оборона сумела уничтожить 12 из 18 запущенных беспилотников.
Отмечается, что беспилотные аппараты были запущены врагом из Приморско-Ахтарска, расположенного в Краснодарском крае россии. Противовоздушная оборона активно действовала в южных и восточных регионах Украины.
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