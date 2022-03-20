11:23 19 марта Киев, Украина

Концентрация опасных для здоровья частиц в воздухе Киева в настоящее время в 11,8 раз превышает годовое нормативное значение ВООЗ по качеству воздуха.





Об этом сообщает мониторинговый сервис 19 марта воздух в Киеве стал самым загрязненным в Украине и столица заняла 7 место в мировом рейтинге самых загрязненных городов мира.Об этом сообщает мониторинговый сервис IQAir . Концентрация опасных для здоровья частиц в воздухе Киева в настоящее время в 11,8 раз превышает годовое нормативное значение ВООЗ по качеству воздуха.







Индекс качества воздуха (Air Quality Index или AQI) в столице Украины достиг отметки в 153 балла. Это значит, что ситуация в Киеве является опасной для здоровья, местным жителям рекомендуется закрыть окна, использовать очистители воздуха, избегать выхода на улицу, а при необходимости выходить наружу только в масках.



Главным загрязнителем воздуха в городе назвали РМ2.5. Он включает в себя твердые мелкодисперсные взвешенные частицы, пыль и капли жидкостей. В городах это могут быть кусочки асфальта, сажи, резины, минеральных солей, тяжелые металлы, биологические вещества-аллергены и микроорганизмы. РМ2.5 легко проникают сквозь барьеры и представляют большую угрозу для организма.