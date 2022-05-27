ВОЗ осудила атаки российских военных на больницы в Украине

Члены Всемирной организации здравоохранения приняли резолюцию, которая осуждает нападения россии на учреждения здравоохранения в Украине.
Об этом сообщает Politico.
В резолюции осуждается "военная агрессия россии против Украины, включая нападения на учреждения здравоохранения".
/>Документ поддержали 88 стран. Против резолюции проголосовал Китай, сама страна-агрессор россия, а также Алжир, беларусь, Бурунди, Эритрея, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа и Сирия. Сербия и Венгрия не голосовали.
В контррезолюции россии, которая не была принята, использовано то же, что и в украинской резолюции, но не упомянуто о роли россии в нападениях на учреждения здравоохранения.
Россия и ее союзники представили украинскую резолюцию как попытку политизировать этот вопрос и "превратить ВОЗ в форум для сведения счетов".
В резолюции осуждается "военная агрессия россии против Украины, включая нападения на учреждения здравоохранения".
/>Документ поддержали 88 стран. Против резолюции проголосовал Китай, сама страна-агрессор россия, а также Алжир, беларусь, Бурунди, Эритрея, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа и Сирия. Сербия и Венгрия не голосовали.
В контррезолюции россии, которая не была принята, использовано то же, что и в украинской резолюции, но не упомянуто о роли россии в нападениях на учреждения здравоохранения.
Россия и ее союзники представили украинскую резолюцию как попытку политизировать этот вопрос и "превратить ВОЗ в форум для сведения счетов".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии