Воюющие за независимость знают ее вкус - Залужный

Об этом сообщил Залужный в Facebook.



Верховный главнокомандующий процитировал слова защитников из видео:

"Как можно почувствовать независимость? Те, кто за нее воюют, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез. Независимость – это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти".