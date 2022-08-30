Воюющие за независимость знают ее вкус - Залужный
11:10 24 августа Киев, Украина
Залужный : Воюющие за независимость знают ее вкус – крови и смерти.
Об этом сообщил Залужный в Facebook.
Верховный главнокомандующий процитировал слова защитников из видео:
"Как можно почувствовать независимость? Те, кто за нее воюют, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез. Независимость – это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти".
Залужный подчеркнул, что независимость имеет голос – голос предков и голос детей.
"Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее сражаться. Спасибо вам, защитники и защитницы Украины! Я имею честь служить вместе с вами. Вечная память павшим героям! Вечная слава живым! Слава Украине!"- Залужный.
Видео можно посмотреть на странице в Facebook.
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