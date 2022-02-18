Вояж к Лукашенко: Евгений Шевченко исключен из фракции «Слуга народа»

14:04 24 Май Киев, Украина

По решению 70% народных депутатов "Слуги народа" Евгений Шевченко был исключен из состава фракции. Ранее он провел встречу с непризнанным главой Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.

"За исключение Шевченко проголосовало 70% нардепов фракции, около 170 депутатов", - сказала Кравчук.

Соответствующее сообщение об исключении Шевченко из фракции также опубликовано на сайте политсилы.

«Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующее решение принято большинством голосов. Собраны все необходимые подписи. Вскоре документы будут переданы руководству Верховной Рады для объявления в зале», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года сообщил в Телеграме, что приехал в Минск. В Телеграм-канале "Пул первого" обнародовали фото и видео встречи Шевченко с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.



Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Шевченко не был делегирован на проведение каких-либо переговоров в Беларуси.