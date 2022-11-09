Восточная часть Европы готовится к возможной новой волне беженцев из Украины

15:54 09 ноября Киев, Украина

В связи с приближением зимы, на фоне атак энергосистемы Украины российскими военными преступниками страны Восточной Европы готовятся к возможной новой волне украинских беженцев.



Об этом сообщает Reuters в среду, 9 ноября.



В ООН сообщают, что практически 6,9 млн. человек являются внутренне перемещенными лицами в Украине. Кроме того, около 4,5 млн украинских беженцев зарегистрировано в рамках различных программ защиты по всей Европе. Многие из них находятся в соседних с Украиной странах ЕС – Словакии, Польше, Венгрии и Румынии.



После первоначального всплеска беженцев с 24 февраля их количество в конце весны сократилось. Этой осенью не было большого роста численности, однако благотворительные организации говорят, что теперь есть признаки увеличения перемещения через границы, и они усиливают подготовку.



В Словакии разработали план действий по чрезвычайным ситуациям с учетом возможного притока до 700 тыс. человек.



В Венгрии заявили, что количество ежедневных прибытий украинцев на железнодорожную станцию Захонь недалеко от границы подскочило в десять раз и составляло около 300-500 после российских бомбардировок. Однако, это ниже количества в 1000 человек в день, которое наблюдалось весной.



В городе Перемышль на востоке Польши в местном приемном центре теперь находится всего несколько десятков человек, что составляет малую часть от 4000 человек, которые были там весной.



Чехия не граничит с Украиной, однако это популярное место для беженцев, где находится 457 тыс. человек.