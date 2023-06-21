Восстановление Украины: США выделяют 1,3 млрд долларов помощи

14:59 21 июня Киев, Украина

На Конференции по восстановлению Украины, целью которой является привлечение международных инвестиций, США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,3 млрд долларов.

Об новом пакете сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

“Сегодня я объявляю, что при поддержке Конгресса Соединенных Штатов мы предоставим более 1,3 миллиарда долларов дополнительной помощи. Мы собираемся инвестировать более 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине капитально отремонтировать свою энергетическую сеть, более половины которой разрушила россия. И таким образом, сделать энергетический сектор более чистым, сделать его более устойчивым, сделать его более интегрированным с европейским. И поддержать реформы энергетического рынка Украины, борьбу с монополиями и стимулирование частных инвестиций, что позволит Украине однажды стать крупным экспортером энергоносителей”, - сказал Блинкен.

Он добавил, что Соединенные Штаты также выделят 657 миллионов долларов США на помощь в модернизации пунктов пропуска на границе Украины, ее железнодорожных линий, портов и другой критической инфраструктуры, соединяющей страну с вами, позволяя ей более эффективно обменивать больше товаров разными путями.

“Мы направим дополнительные 100 миллионов долларов на оцифровку таможенных и других систем Украины, чтобы увеличить скорость и преодолеть коррупцию. И мы выделим 35 миллионов долларов на помощь украинским предприятиям и предпринимателям через финансирование и страхование, что уменьшает риски для инвесторов в Украине”, - сказал Блинкен.

По словам Блинкена, восстановление — это закладка фундамента для процветания Украины как безопасной независимой страны, полностью интегрированной с Европой, связанной с рынками по всему миру.

“Демократия, укоренившаяся в верховенстве права, место, где все украинцы имеют достоинство, права человека, возможность реализовать свой полный потенциал. Все инвестиции, которые мы производим в восстановление Украины, направлены на то, чтобы приблизить украинцев к этой реальности”, — сказал Блинкен.

Блинкен добавил, что ранее в этом месяце Украина приняла реформы, направленные на приведение энергетических рынков в соответствие с Европейским Союзом, усилив меры по борьбе с манипулированием рынком и инсайдерской торговлей. По его словам, партнеры с нетерпением ожидают принятия антимонопольного законодательства в ближайшее время.

"Принятие этих и других важных реформ для повышения конкурентоспособности Украины по прозрачности и укреплению верховенства права поможет привлечь больше частных инвестиций, и это очень важно", - сказал Госсекретарь США.

По его словам, все эти реформы и усилия по восстановлению зависят от того, сможет ли Украина сдерживать и защищаться от будущих нападений россии.