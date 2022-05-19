15:17 19 мая Киев, Украина

Министерство инфраструктуры Украины имеет самые высокие показатели реализации проектов совместно с международными партнерами. Следовательно, этот опыт будет основой для системного сотрудничества и обеспечения прозрачности и эффективности всех процессов восстановления Украины, которые будут проходить при поддержке Европейской комиссии.



Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, комментируя утверждение Еврокомиссией стратегического плана "Восстановление Украины".



Как известно, программа "Восстановление Украины" станет основным юридическим инструментом поддержки Европейским Союзом плана реконструкции путем сочетания грантов и ссуд. Она будет заложена в бюджет ЕС, обеспечивая тем самым прозрачность, подотчетность и надежное финансовое управление этой инициативе.

"Восстановление включает все отрасли, каждая из которых имеет свою специфику, поэтому задача Мининфраструктуры – обеспечить комплексные решения для транспортного сообщения и высокой мобильности", – отметил Кубраков.



В Министерстве инфраструктуры Украины также выделили основные направления реконструкции в Украине: