Восстановление энергоинфраструктуры: Кулеба поговорил с главами МИД G7

15:12 30 ноября Киев, Украина





Выступая на встрече глав МИД G7, других стран-партнеров и руководства европейских финансовых институтов в Бухаресте, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о возможных путях преодоления дефицита электроэнергии в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главами МИД G7 возобновление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.Выступая на встрече глав МИД G7, других стран-партнеров и руководства европейских финансовых институтов в Бухаресте, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о возможных путях преодоления дефицита электроэнергии в Украине.

«Первый вариант – это покупать электроэнергию у ЕС. Но на рынке ЕС цены значительно выше, чем в Украине, поэтому потребуется дополнительная финансовая поддержка”, - отметил министр.

По его словам, второй способ предполагает обеспечение Украины необходимым энергетическим оборудованием, трансформаторами и генераторами, которые помогут компенсировать поврежденную энергетическую инфраструктуру. Кулеба также поблагодарил США за предоставление Украине 53 млн долларов для срочной закупки энергетического оборудования.



Кулеба напомнил, что, начиная с 10 октября, россия запустила по территории Украины более 600 ракет и атаковала критические объекты инфраструктуры. россия будет продолжать ракетный террор против Украины, добавил он.