Восстановление энергоинфраструктуры: Кулеба поговорил с главами МИД G7

15:12 30 ноября Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главами МИД G7 возобновление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Выступая на встрече глав МИД G7, других стран-партнеров и руководства европейских финансовых институтов в Бухаресте, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о возможных путях преодоления дефицита электроэнергии в Украине.
«Первый вариант – это покупать электроэнергию у ЕС. Но на рынке ЕС цены значительно выше, чем в Украине, поэтому потребуется дополнительная финансовая поддержка”, - отметил министр.
По его словам, второй способ предполагает обеспечение Украины необходимым энергетическим оборудованием, трансформаторами и генераторами, которые помогут компенсировать поврежденную энергетическую инфраструктуру. Кулеба также поблагодарил США за предоставление Украине 53 млн долларов для срочной закупки энергетического оборудования.

Кулеба напомнил, что, начиная с 10 октября, россия запустила по территории Украины более 600 ракет и атаковала критические объекты инфраструктуры. россия будет продолжать ракетный террор против Украины, добавил он.
"Критически важно обеспечить Украину необходимым оборудованием для восстановления электрических мощностей. Но не менее важно продолжать оказывать помощь для защиты этого оборудования от повторных атак, в частности, путем поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны”, — сказал Кулеба.