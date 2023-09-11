Вопрос предоставления Украине ракет Taurus продвигается вперед - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с немецкой коллегой Анналеной Бербок и обсудил усиление противовоздушной обороны и передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Также стороны провели переговоры о развитии двусторонних отношений, увеличении коалиции в поддержку "формулы мира" и новых путей экспорта зерна.
Об этом по итогам встречи сообщила пресс-служба МИД Украины.
Об этом по итогам встречи сообщила пресс-служба МИД Украины.
Также он выразил благодарность немецкой стороне за мощную оборонную поддержку, которую правительство ФРГ оказывает Украине, в частности, в создании воздушного щита и усилении "танковой мощи нашей армии". Глава МИД особо отметил эффективность немецких систем Gepard, которые продемонстрировали хорошие результаты в защите украинских городов и поселков от российского террора и спасли многие жизни.
Глава МИД Украины отметил, что на переговорах речь также шла о дополнительном усилении противовоздушной обороны Украины в преддверии нового зимнего сезона и вероятных атак против энергетической системы со стороны россии.
Стороны также обсудили содействие экспорту украинского зерна, подготовку к Международному саммиту по продовольственной безопасности и гуманитарную программу президента Украины Владимира Зеленского "Grain From Ukraine" и поддержку немецкой стороной Украины на пути вступления нашего государства в ЕС.
Глава МИД Украины отметил, что на переговорах речь также шла о дополнительном усилении противовоздушной обороны Украины в преддверии нового зимнего сезона и вероятных атак против энергетической системы со стороны россии.
Стороны также обсудили содействие экспорту украинского зерна, подготовку к Международному саммиту по продовольственной безопасности и гуманитарную программу президента Украины Владимира Зеленского "Grain From Ukraine" и поддержку немецкой стороной Украины на пути вступления нашего государства в ЕС.
Также Кулеба и Бербок особо отметили договоренность работать совместно ради возвращения в Украину похищенных россией украинских детей.
Глава МИД Украины также сообщил, что уже завтра Украина и Германия проведут очередной раунд политических консультаций на уровне заместителей министров, где обсудят весь спектр тем двусторонней повестки дня.
Глава МИД Украины также сообщил, что уже завтра Украина и Германия проведут очередной раунд политических консультаций на уровне заместителей министров, где обсудят весь спектр тем двусторонней повестки дня.
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