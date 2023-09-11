Вопрос предоставления Украине ракет Taurus продвигается вперед - Кулеба

18:17 11 сентября Киев, Украина





Об этом по итогам встречи сообщила пресс-служба Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с немецкой коллегой Анналеной Бербок и обсудил усиление противовоздушной обороны и передачи Украине дальнобойных ракет Taurus . Также стороны провели переговоры о развитии двусторонних отношений, увеличении коалиции в поддержку "формулы мира" и новых путей экспорта зерна.Об этом по итогам встречи сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить. По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытым, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед", - отметил Дмитрий Кулеба.

Также он выразил благодарность немецкой стороне за мощную оборонную поддержку, которую правительство ФРГ оказывает Украине, в частности, в создании воздушного щита и усилении "танковой мощи нашей армии". Глава МИД особо отметил эффективность немецких систем Gepard, которые продемонстрировали хорошие результаты в защите украинских городов и поселков от российского террора и спасли многие жизни.



Глава МИД Украины отметил, что на переговорах речь также шла о дополнительном усилении противовоздушной обороны Украины в преддверии нового зимнего сезона и вероятных атак против энергетической системы со стороны россии.



Стороны также обсудили содействие экспорту украинского зерна, подготовку к Международному саммиту по продовольственной безопасности и гуманитарную программу президента Украины Владимира Зеленского "Grain From Ukraine" и поддержку немецкой стороной Украины на пути вступления нашего государства в ЕС.

"Мы также подробно обсудили участие Германии и немецких компаний в первом Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине уже в скором времени. Немецкое правительство и оборонные компании проявили высокий интерес к этому событию и примут в нем активное участие", - сказал Кулеба.

Также Кулеба и Бербок особо отметили договоренность работать совместно ради возвращения в Украину похищенных россией украинских детей.



Глава МИД Украины также сообщил, что уже завтра Украина и Германия проведут очередной раунд политических консультаций на уровне заместителей министров, где обсудят весь спектр тем двусторонней повестки дня.