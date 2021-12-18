Вопрос Крыма будут решать в международном формате

МИД Украины занимается созданием консультативной международной платформы по Крыму, для решения вопроса, в каком формате будет обсуждаться вопрос неизбежной деоккупации.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, передает в пятницу, 24 июля, пресс-служба правительства.
Шмыгаль отметил, что МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма - Международной платформы Крым - это Украина.
Шмыгаль отметил, что МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма - Международной платформы Крым - это Украина.
По его словам, платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации: от гуманитарного до вопроса безопасности.
Также Денис Шмыгаль добавил, что среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государства-гаранты украинской безопасности, в частности США, Великобританию, Францию и Германию как ключевую участницу Нормандского формата, а также региональных партнеров.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии