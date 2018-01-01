Вопрос компенсации авиакомпании МАУ может решиться в досудебном порядке

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что все вопросы, связанные с авиакатастрофой самолета МАУ, могут решиться быстрей и не быть доведенными до суда, если Украинская сторона не станет политизировать процесс.
Посол отметил, что иранская сторона выполнила все обязательства, которые имела в юридической плоскости, демонстрируя добрую волю. Иран через три дня после катастрофы взял на себя гражданскую ответственность за этот инцидент и сообщил о готовности выплатить компенсацию, а также были задержаны подозреваемые лица и начато следственный и судебный процесс.