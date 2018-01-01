Вопрос компенсации авиакомпании МАУ может решиться в досудебном порядке

21:23 31 Август Киев, Украина

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что все вопросы, связанные с авиакатастрофой самолета МАУ , могут решиться быстрей и не быть доведенными до суда, если Украинская сторона не станет политизировать процесс.

«По моему убеждению, если мы будем двигаться законным путем, в духе доброй воли, никаких проблем не возникнет, мы достигнем согласия и проблемы будут решены. Иными словами, требования, выходящие за юридические рамки, и незаконные требования с одной стороны, а также отсутствие добрых намерений могут создать трудности в решении вопросов, связанных с катастрофой, и способствовать затягиванию их решения», — отметил Манучехр Моради.

Посол отметил, что иранская сторона выполнила все обязательства, которые имела в юридической плоскости, демонстрируя добрую волю. Иран через три дня после катастрофы взял на себя гражданскую ответственность за этот инцидент и сообщил о готовности выплатить компенсацию, а также были задержаны подозреваемые лица и начато следственный и судебный процесс.