Вооруженные силы США увеличат свое присутствие в балтийских странах

Власти США увеличат военное присутствие в странах Балтии. Помимо этого, статус американских сил в Литве будет изменен на постоянное ротационное размещение.
Об этом заявило посольство Соединенных Штатов в Вильнюсе в среду, 7 декабря.
Американский посол Роберт Гилкрист проинформировал министра обороны Арвидаса Анушаускаса об изменениях в дислоцировании военных.
Об этом заявило посольство Соединенных Штатов в Вильнюсе в среду, 7 декабря.
Американский посол Роберт Гилкрист проинформировал министра обороны Арвидаса Анушаускаса об изменениях в дислоцировании военных.
Батальон США с 2019 дислоцируется на полигоне Пабраде в Швенчёнском районе с длительными или короткими перерывами между ротациями.
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