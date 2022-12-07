Вооруженные силы США увеличат свое присутствие в балтийских странах

16:59 07 декабря Киев, Украина





Об этом заявило посольство Соединенных Штатов в Вильнюсе в среду, 7 декабря.



Американский посол Роберт Гилкрист проинформировал министра обороны Арвидаса Анушаускаса об изменениях в дислоцировании военных. Власти США увеличат военное присутствие в странах Балтии. Помимо этого, статус американских сил в Литве будет изменен на постоянное ротационное размещение.Об этом заявило посольство Соединенных Штатов в Вильнюсе в среду, 7 декабря.Американский посол Роберт Гилкрист проинформировал министра обороны Арвидаса Анушаускаса об изменениях в дислоцировании военных.

"Соединенные Штаты Америки увеличат постоянное присутствие сменяемых вооруженных сил США в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы укрепить свое обязательство перед своими балтийскими союзниками. Присутствие механизированного батальона и батареи полевой артиллерии в Литве будет изменено с эпизодического на постоянное ротационное развертывание", - отмечается в сообщении.

Батальон США с 2019 дислоцируется на полигоне Пабраде в Швенчёнском районе с длительными или короткими перерывами между ротациями.