18:37 07 сентября Киев, Украина

Бывший посол США при НАТО и бывший спецпредставитель по Украине, Курт Волкер, выразил мнение, что "серые зоны" в Европе должны стать "красными линиями" в отношении российского лидера владимира путина, поскольку он полностью игнорирует европейскую систему безопасности.



Волкер высказал это мнение в ходе беседы с представителями СМИ, организованной Американским Университетом в Киеве.



Экс-посол подчеркнул, что путин непрерывно игнорирует европейские нормы безопасности и стремится к восстановлению Российской империи. Это, по его мнению, представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран, таких как Латвия, Литва, Грузия, Молдова и Финляндия.



Волкер подчеркнул важность того, чтобы Украина победила и защитилась от россии. После этого необходимо устранить "серые зоны", которые могли бы привлечь внимание агрессора. Он выразил идею трансформации этих "серых зон" в "красные линии", чтобы подчеркнуть их важность и защитить их под единым зонтиком.



Волкер также подчеркнул, что НАТО не сможет выполнять свои функции без Украины. Если путин победит в войне с Украиной, он может продолжить свои агрессивные действия и атаковать другие страны, что приведет к постоянной войне в Европе.