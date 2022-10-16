Войскам рф на Донбассе приказали временно прекратить наступление - Генштаб

09:51 13 октября Киев, Украина





Об этом говорится в утренней сводке За минувшие сутки ВСУ отразили атаки россиян вблизи пяти населенных пунктов. В то же время, по данным украинских военных, по отдельным направлениям боевых действий, в частности в Донецкой области, российским войскам приказали временного прекратить наступательные действия.Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий Сил обороны по отдельным направлениям, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", — говорится в сообщении.

Войска рф обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование позиций и рубежей обороны по отдельным направлениям и ведут воздушную разведку.



За прошедшие сутки российская армия нанесла 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из реактивных систем залпового огня.



Удары получили объекты и мирные граждане более 40 населенных пунктов. Россияне били, в частности, в районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спорного, Павловки, Мирного и Давыдового Брода.



Для этого использовали крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.



В других направлениях россияне совершали обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Мирополье, Середина-Буда, Стукаловка и Павловка;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Мирополье, Середина-Буда, Стукаловка и Павловка; на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бугруватка, Гряниковка, Двухлетняя, Новая Волчья, Стрелка, Уды и Красная Заря;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бугруватка, Гряниковка, Двухлетняя, Новая Волчья, Стрелка, Уды и Красная Заря; на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, неподалеку от Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спорного, Тернов, Торского и Ямполевки;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, неподалеку от Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спорного, Тернов, Торского и Ямполевки; на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка; н а Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского.

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского. В Новопавловском и Запорожском направлениях войска рф обстреляли более 15 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Времовка, Железнодорожное, Никольское, Новополь, Новоселка и Полтавка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

"На отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства по временному прекращению наступательных действий. Основной причиной является крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства среди мобилизованных и невыполнение боевых приказов" - отметили в Генштабе.

По имеющейся информации, в районе города Токмак Запорожской области ВСУ поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 войск рф вместе с личным составом. Раненых россиян перевезли в местную больницу. В Херсонской области, в результате точечного удара в районе Токаревки, потери российских войск составили до 150 человек убитыми.



В Генштабе также сообщили, что ремонтная база россиян в районе Каланчака ежедневно принимает на ремонт до тридцати единиц поврежденной бронированной техники, пригодной для ремонта.



Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов россиян. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета врага и 26 беспилотников.