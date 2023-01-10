Войска рф ведут наступление по трем направлениям на Донбассе

За прошедшие сутки оккупанты совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области.
Есть пострадавшие посреди мирного населения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 января.
Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, но безуспешно.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелка, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 22 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огнем оказались Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар на Донетчине.
На Запорожском направлении враг был по районам 21 населенного пункта. Среди них - Зеленое Поле и Новополь Донецкой области, и Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривне, Щербаки и Степное в Запорожье.
На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Также наши воины сбили два вражеских разведывательных БПЛА типа Орлан.
Противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
Есть пострадавшие посреди мирного населения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 января.
Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, но безуспешно.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелка, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 22 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огнем оказались Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар на Донетчине.
На Запорожском направлении враг был по районам 21 населенного пункта. Среди них - Зеленое Поле и Новополь Донецкой области, и Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривне, Щербаки и Степное в Запорожье.
На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Также наши воины сбили два вражеских разведывательных БПЛА типа Орлан.
Противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
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