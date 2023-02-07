Войска рф ведут наступление на 5 направлениях - сводка

Российские террористы проводят перегруппировку на отдельных линиях и ведут наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке с фронта.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке с фронта.
За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара. Совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, есть жертвы среди гражданского населения.
За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковиевка Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная - Харьковской.
На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка на Харьковщине, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Терны Донецкой области и Площанка, Червонопоповка, Кременная и Диброва на Луганщине.
На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спирное, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Озаряновка.
На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении вражеские обстрелы зафиксированы по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области.
На Запорожском направлении обстреляны районы 23 населенных пунктов, в частности, Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Степное в Запорожье и Великомихайловка Днепропетровской области.
На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 19 населенных пунктов. Среди них - Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Меловое, Антоновка и Херсон.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.
За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковиевка Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная - Харьковской.
На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка на Харьковщине, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Терны Донецкой области и Площанка, Червонопоповка, Кременная и Диброва на Луганщине.
На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спирное, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Озаряновка.
На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении вражеские обстрелы зафиксированы по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области.
На Запорожском направлении обстреляны районы 23 населенных пунктов, в частности, Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Степное в Запорожье и Великомихайловка Днепропетровской области.
На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 19 населенных пунктов. Среди них - Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Меловое, Антоновка и Херсон.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.
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