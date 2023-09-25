Войска рф способны обороняться, однако не могут вести наступление — британская разведка

За последние девять месяцев российские войска в Украине показали свою способность обороняться, однако продолжают демонстрировать провальные контратаки.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
По словам аналитиков, в течение последней недели российские войска приложили совместные усилия для проведения локальных контратак против украинских сил, которые наступают как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях. В обоих районах украинские войска отразили российские атаки и удержали недавно освобожденные территории
По словам аналитиков, в течение последней недели российские войска приложили совместные усилия для проведения локальных контратак против украинских сил, которые наступают как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях. В обоих районах украинские войска отразили российские атаки и удержали недавно освобожденные территории
В британской разведке отметили, что за последние девять месяцев российские войска в Украине доказали свою способность вести устойчивые оборонительные операции.
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