Войска рф способны обороняться, однако не могут вести наступление — британская разведка

17:17 25 сентября Киев, Украина

За последние девять месяцев российские войска в Украине показали свою способность обороняться, однако продолжают демонстрировать провальные контратаки.
 
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По словам аналитиков, в течение последней недели российские войска приложили совместные усилия для проведения локальных контратак против украинских сил, которые наступают как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях. В обоих районах украинские войска отразили российские атаки и удержали недавно освобожденные территории
"Комментарии, опубликованные российским военным сообществом, свидетельствуют о чрезвычайном разочаровании среди тех, кто участвует в этих контратаках, особенно вблизи Бахмута, с сообщениями о "непродуманных" наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях", — говорится в сообщении.
В британской разведке отметили, что за последние девять месяцев российские войска в Украине доказали свою способность вести устойчивые оборонительные операции.
"Однако они продолжают демонстрировать лишь минимальные возможности в наступлении. Командирам приходится тяжело организовывать сложные совместные действия, концентрировать достаточные артиллерийские боеприпасы и поддерживать высокий моральный и наступательный дух", - говорится в сообщении.