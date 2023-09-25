Войска рф способны обороняться, однако не могут вести наступление — британская разведка

17:17 25 сентября Киев, Украина

За последние девять месяцев российские войска в Украине показали свою способность обороняться, однако продолжают демонстрировать провальные контратаки.





По словам аналитиков, в течение последней недели российские войска приложили совместные усилия для проведения локальных контратак против украинских сил, которые наступают как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях. В обоих районах украинские войска отразили российские атаки и удержали недавно освобожденные территории Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.По словам аналитиков, в течение последней недели российские войска приложили совместные усилия для проведения локальных контратак против украинских сил, которые наступают как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях. В обоих районах украинские войска отразили российские атаки и удержали недавно освобожденные территории

"Комментарии, опубликованные российским военным сообществом, свидетельствуют о чрезвычайном разочаровании среди тех, кто участвует в этих контратаках, особенно вблизи Бахмута, с сообщениями о "непродуманных" наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях", — говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что за последние девять месяцев российские войска в Украине доказали свою способность вести устойчивые оборонительные операции.