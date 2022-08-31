Войска рф пытаются усилить наступление на Бахмут - Гайдай

10:28 19 августа Киев, Украина

Войска рф пытаются усилить наступление на Бахмут и на фоне серьезных потерь собирают новые силы.

Об этом 19 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что за сутки 18 августа ВСУ отразили восемь вражеских атак на Донбассе, большинство из которых было направлено на Бахмут.

"Штурм, на который они собирают силы, в том числе, из сел и городов Луганщины. Еще по одному направлению бои шли с самого утра. Возле восьми населенных пунктов россияне привлекали авиацию", - подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА уточнил, что только за минувшую ночь враг 16 раз использовал ствольную и реактивную артиллерию, направляя удары по населенным пунктам и позициям украинских войск.



Также он заявил, что оккупационные власти Луганской области разрешили принудительную "мобилизацию" на территориях, захваченных после 24 февраля, хотя обещали этого не делать.