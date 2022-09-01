Войска рф переместили свою технику к границам Украины

14:01 25 августа Киев, Украина

Вокруг границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов рф.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 25 августа.

"Вокруг наших границ находится группа самолетов россии – более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 – ударные, такие как Ка 52",- отметил он.

Он добавил, что противник активно постоянно применяет тактически авиацию. Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство беларуси, россии, временно оккупированных территорий, а также акваторию Черного и Азовского морей. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.