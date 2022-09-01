Войска рф переместили свою технику к границам Украины

Вокруг границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов рф.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 25 августа.
Он добавил, что противник активно постоянно применяет тактически авиацию. Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство беларуси, россии, временно оккупированных территорий, а также акваторию Черного и Азовского морей. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.
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