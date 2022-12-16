Войска рф не смогут взять Киев в случае повторного наступления - ISW

13:56 16 декабря Киев, Украина

В Институте изучения войны считают маловероятным, что российские войска смогут захватить Киев, даже если снова будут атаковать украинскую столицу с территории беларуси .

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

"Чрезвычайно маловероятно, что российские силы будут атаковать северную Украину зимой 2023 более успешно, чем это было в феврале 2022 года. Обычные силы россии сильно деградировали и им не хватает той боевой мощи, которую они имели, когда россия пыталась (и провалила) свой полный удар попытки захватить Киев в феврале 2022 года", - говорится в отчете.

По словам аналитиков, российские войска не смогли сохранить свои достижения по всей Украине и потеряли более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории после того, как покинули Киев.

"российские силы в Бахмуте продвигаются не более чем на 100-200 метров в сутки после сосредоточения там основных усилий. россия не установила преимущества в воздухе, не говоря уже о господстве в воздухе в Украине, и в основном исчерпала свой арсенал высокоточных боеприпасов. Украинские силы, со своей стороны, подготовили значительную оборону на севере Украины и сейчас лучше подготовлены к обороне, чем в феврале 2022 года", - отметили в Институте.

По словам аналитиков, местность вблизи белорусско-украинской границы не способствует маневровой войне и возможным путям вторжения из беларуси в Киев. Отмечается, что у украинских войск опыт защиты Чернобыльской зоны отчуждения.



В Институте отметили, что российские силы могут создавать условия для нападения с беларуси, хотя ISW продолжает считать, что российское вторжение из беларуси не является неизбежным.