Войска рф не смогут взять Киев в случае повторного наступления - ISW

В Институте изучения войны считают маловероятным, что российские войска смогут захватить Киев, даже если снова будут атаковать украинскую столицу с территории беларуси .
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По словам аналитиков, российские войска не смогли сохранить свои достижения по всей Украине и потеряли более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории после того, как покинули Киев.
По словам аналитиков, местность вблизи белорусско-украинской границы не способствует маневровой войне и возможным путям вторжения из беларуси в Киев. Отмечается, что у украинских войск опыт защиты Чернобыльской зоны отчуждения.
В Институте отметили, что российские силы могут создавать условия для нападения с беларуси, хотя ISW продолжает считать, что российское вторжение из беларуси не является неизбежным.
В Институте отметили, что российские силы могут создавать условия для нападения с беларуси, хотя ISW продолжает считать, что российское вторжение из беларуси не является неизбежным.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии