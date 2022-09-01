Войска рф не могут выделить ресурсы для какой-либо одной наступательной операции

08:48 22 августа Киев, Украина

Рф вероятно так и не сможет выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции и не смогут захватить больше территории в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил американский Институт исследования войны (ISW).



Институт отмечает, что российские наступательные операции на востоке, вероятно, исчерпали импульс, который они приобрели в конце июля. Россияне не способны извлечь выгоду из предыдущих успехов вокруг Бахмута и Авдеевки, что является примером более фундаментальной российской военной проблемы — неспособности превратить тактические успехи в оперативные успехи.





Российским силам постоянно не удавалось воспользоваться тактическими прорывами, чтобы маневрировать в тыловые районы или вывести из строя значительную часть украинских оборонных рубежей. Поэтому они постоянно дают украинцам время, чтобы тактически выйти из боя и восстановить оборонительные позиции, против которых россияне должны начать новые атаки.



ISW пишет, что это недостаток, который, по всей вероятности, помешает россии достичь значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы, разве что произойдут серьезные изменения на поле боя.



Российские силы, скорее всего, так и не смогут выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительного территориального продвижения, что приведет к оперативным успехам. Россиянам также нужно будет сформировать и задействовать дополнительные штурмовые группы, оборудование и боевой дух, чтобы восстановить эти ограниченные территориальные продвижения.