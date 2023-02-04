Войска рф наступают на четырех направлениях - Генштаб

19:01 03 февраля Киев, Украина





Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба



В течение суток российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Барвенково Харьковской



Войска рф продолжают вести наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. россияне там терпят большие потери в личном составе и военной технике. Силы обороны нанесли семь ударов по позициям российских войск.Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ В течение суток российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Барвенково Харьковской области , есть жертвы среди гражданского населения. Кроме того, было совершено более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Вместе с тем продолжаются обстрелы войсками российской федерации населенных пунктов вблизи государственной границы. Под огневое влияние попали районы населённых пунктов Тимоновичи и Гремяч Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Студенок, Стариковое, Волфин и Николаевка на Сумщине и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск Харьковской области.



На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы Двуречной, Западного, Голубовки, Купянска, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.



На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Торское Донецкой области и Макеевка, Червонопоповка и Диброва - Луганской.



На Бахмутском направлении пострадали Спорное, Веселое, Белогоровка, Прасковье, Бахмут, Ивановское и Дружба Донецкой области.



На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Георгиевка и Марьинка.



На Новопавловском направлении обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись Нескучное, Богоявленка и Угледар.



На Запорожском и Херсонском - под вражеский огонь попали районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка и Малая Токмачка на Запорожье и Херсоне, Качкаровке и Казацком.



Противник продолжает нести потери. Так, в Беловодске Луганской области, оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли туда в 120 раненых военнослужащих Вооруженных сил российской федерации.



Для восполнения своих потерь в живой силе противник продолжает вербовочную кампанию среди заключенных. За последнюю неделю в исправительных заведениях Новосибирской области российской федерации было завербовано до 1000 наемников.



Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага и 1 - по позиции его ЗРК. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины вместе с тем поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.