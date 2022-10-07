Войска рф на Луганщине намерены устраивать провокации - Гайдай

07:54 07 октября Киев, Украина

Российские захватчики склонны организовывать провокации на Донбассе, а мирные жители могут стать их жертвами.



Об этом в четверг, 6 октября, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



По его словам, российские оккупанты намерены переодеваться в украинскую военную форму и заходить колоннами в населенные пункты оккупированного Донбасса.

"Захватчики переодеваются в украинскую форму, берут украинские флаги и колоннами заезжают в села. Когда счастливые местные жители выходят их встречать, то сразу же попадают в ловушку. Оккупанты боятся, что местные жители будут сливать информацию об их передвижении и нахождении техники, личного состава и складов. Я бы посоветовал людям не поддаваться на такие провокации - мы скажем, когда их территории будут деоккупированны", - сказал он.

Гайдай дал совет жителям, как подготовиться к украинскому контрнаступлению.