Войска рф использовали "максимальный ресурс" при ударе по Украине - ОК Юг

Российские войска нанесли массированный удар 16 декабря рассредоточенными силами, чтобы попытаться истощить систему противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала 16 декабря в эфире общенационального телемарафона.
Она подчеркнула, что оккупанты применили "максимальный ресурс", который доступен им на данный момент.
Напомним, 16 декабря в первой половине дня рф нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ.
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