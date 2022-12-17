Войска рф использовали "максимальный ресурс" при ударе по Украине - ОК Юг

08:46 17 декабря Киев, Украина

Российские войска нанесли массированный удар 16 декабря рассредоточенными силами, чтобы попытаться истощить систему противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала 16 декабря в эфире общенационального телемарафона.

"Сегодняшним массированным ударом рассредоточенными силами враг пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация с разных направлений, и был выведен в [Черное] море на дежурство ракетоноситель, которого утром не было", - отметила спикер ОК Юг.

Она подчеркнула, что оккупанты применили "максимальный ресурс", который доступен им на данный момент.

"Враг уже не впервые применяет такую тактику. Когда поднимаются самолеты разных типов, несущие ракеты воздушного базирования разного типа. И подключается морской ракетоноситель, чтобы максимально рассредоточить силы ПВО", - добавила Гуменюк.

Напомним, 16 декабря в первой половине дня рф нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ.