Войска рф исчерпывают запасы высокоточного оружия - украинская разведка

17:04 25 мая Киев, Украина

По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, россия израсходовала 60% запасов высокоточного оружия.

«Иссякают запасы. По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то уже использовано около 60 процентов запасов. По некоторым видам даже больше — 70 процентов», — сказал представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкий отметил, что в войсках действуют определенные нормативы по количеству боеприпасов и «по тем же „Искандерам“ этот пороговый уровень почти наступил».

В условиях нехватки ракет военные стали снимать с хранения и использовать ракеты, производившиеся еще во времена СССР. Это относится к «Точке-У», которая была снята с вооружения в 2018 году (на смену ей пришли «Искандеры»). Однако ракеты устаревшего образца в ряде случаев не долетают до целей, говорит представитель ГУР.



По его словам, меняется тактика применения ракет российскими войсками. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас по цели бьют массированно, сразу 8–12 ракетами, чтобы поразить наверняка.



Скибицкий отметил, что россия не может пополнять запасы оружия так же быстро, как Советский Союз.